Минобороны РФ подтвердило крушение Миг-29 в Средиземном море

Миг-29 потерпел аварию в Средиземном море во время захода на посадку на авианосец "Адмирал Кузнецов". Эту информацию подтвердили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

Читайте такжеВ сирийском Алеппо заканчиваются запасы продовольствия - ООН

"При проведении тренировочных полетов в результате технической неисправности во время захода на посадку за несколько километров до авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" произошло авиационное происшествие с палубным истребителем МиГ-29К", - сказано в сообщении.

"Летчик катапультировался и силами поисково-спасательной службы был доставлен на борт "Адмирала Кузнецова". Здоровью пилота ничего не угрожает. Летчик готов к выполнению задач", - добавили в российском Минобороны.

Ранее СМИ сообщали, что в Средиземном море разбился самолет МИГ-29 из авианосной группы "Адмирала Кузнецова". Согласно первоначальной информации, самолет был двухместным и входил в 100-й корабельный истребительный авиационный полк.

Об этом также сообщал телеканал Fox News со ссылкой на источники в американской разведке.

По их данным, самолет взлетел с палубы "Адмирала Кузнецова", направившись13 ноября в сторону Сирии. Вскоре после этого у самолета возникли неполадки, он развернулся в сторону крейсера. Затем МиГ-29 упал в воду, заходя на посадку. Пилот, по данным телеканала, катапультировался. Его поднял на борт спасательный вертолет.

Напомним, 10 ноября сообщалось, что российские истребители "Адмирала Кузнецова" готовятся к авиаударам по Алеппо.