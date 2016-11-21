Столтенберг призвал страны НАТО скорее ратифицировать соглашение о присоединении Черногории

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, с соответствующим обращением Столтенберг обратился к парламентариям в понедельник, 21 ноября, в Стамбуле, выступая на пленарном заседании Парламентской ассамблеи НАТО.

«На самом деле это парламенты решают, кто будет членом НАТО. И вы знаете, что сейчас мы находимся в процессе приглашения, расширения НАТО новым членом, Черногорией», - сказал генсек альянса.

Он напомнил, что договор о присоединении уже подписан, и осталось только завершить процесс ратификации. «Это должно быть сделано во всех 28 парламентах, поэтому я настоятельно призываю те парламенты, те страны, которые еще не ратифицировали соглашение о присоединении Черногории, сделать это», - подчеркнул Столтенберг.

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Генсек альянса добавил, что процесс ратификации этого соглашения является прямой ответственностью парламентов. «Я обращаюсь прямо к вам: вернитесь в свои парламенты, убедитесь, что вы ратифицируете соглашение как можно скорее. В следующем году у нас будет саммит НАТО, и я действительно думаю, что это то, что мы должны сделать до саммита, чтобы соглашение о присоединении было ратифицировано всеми парламентами с тем, чтобы мы могли приветствовать Черногорию в качестве полноправного члена на саммите в 2017 году, что может произойти в начале 2017 года, поэтому вы должны поспешить и ратифицировать соглашение о присоединении», - призвал он.

Как сообщал УНИАН, 19 мая 2016 года все 28 стран НАТО подписали протокол о вступлении Черногории в Альянс.

После того как протокол будет ратифицирован парламентами всех стран-членов НАТО, Черногория станет полноправным 29-м членом НАТО.