Трамп планирует назначить министром торговли США 78-летнего миллиардера - СМИ

Новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует назначить министром торговли США 78-летнего миллиардера Уилбора Росса, передает Associated Press.

Издание сообщает, что Трамп провел закрытую встречу с Россом. По итогам которой, отвечая на вопрос журналистов о том, рассматривается ли кандидатура Росса на пост министра торговли, Трамп ответил: «Это то, что мы ищем».

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Сам Росс ничего по поводу возможного назначения не сказал. Он лишь подчеркнул, что «время покажет».

Ранее СМИ сообщали, что Трамп предложил должность директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) консерватору Майку Помпео, известному поддержкой Украины.

Трамп считает, что Майк Помпео будет "замечательным и неутомимым руководителем". Издание отмечает, что Помпео, который в настоящее время является членом комитета Палаты представителей по делам разведки, известный, в частности, своими заявлениями в поддержку Украины в ее противостоянии агрессии России. В апреле 2014 года Майк Помпео посетил Украину и тогда заявил, что целью президента России Владимира Путина есть "взять Украину под контроль", и подчеркнул: "Чтобы засвидетельствовать нашу поддержку властям Украины, мы можем изменить расчеты Путина и увеличить для него риски".