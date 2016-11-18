Трамп отдаст кресло директора ЦРУ приверженцу Украины – СМИ

Новоизбранный президент США Дональд Трамп предложил должность директора Центрального разведывательного управления консерватору Майку Помпео, известному поддержкой Украины. Об этом говорится в заявлении Дональда Трампа, которое цитирует "Радио Свобода".

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Трамп считает, что Майк Помпео будет "замечательным и неутомимым руководителем".

Издание отмечает, что Помпео, который в настоящее время является членом комитета Палаты представителей по делам разведки, известный, в частности, своими заявлениями в поддержку Украины в ее противостоянии агрессии России.

В апреле 2014 года Майк Помпео посетил Украину и тогда заявил, что целью президента России Владимира Путина есть "взять Украину под контроль", и подчеркнул: "Чтобы засвидетельствовать нашу поддержку властям Украины, мы можем изменить расчеты Путина и увеличить для него риски".

Кроме того, Помпео отработал три срока в Конгрессе и был членом парламентского комитета по разведке. Он приобрел известность во время расследования Конгрессом обстоятельств нападения на американское дипломатическое учреждение в Бенгази (Ливия) в 2012 году.

Также он в рамках работы комитета подвергал резкой критике Хиллари Клинтон, которая во время нападения в Бенгази занимала пост госсекретаря. Помпео сможет официально стать директором ЦРУ, если его кандидатуру поддержит Сенат. Он известен как член республиканского ультраконсервативного Движения чаепития.

Кроме того, на должность будущего генрокурора - министра юстиции США избранный президент выдвинул сенатора-республиканца Джеффа Сешнза.

Обоих этих кандидатов еще должен утверждать Сенат.

Еще одно назначение Дональда Трампа этого дня – генерала-лейтенанта в отставке Майка Флинна на должность советника по национальной безопасности – не требует утверждения.