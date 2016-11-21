Путин считает, что между предвыборной риторикой Трампа и его реальной политикой может быть разница

Об этом Путин заявил в ходе пресс-конференции 21 ноября, передают РИА Новости.

"Нет", - ответил Путин на вопрос, помешает ли избрание Трампа президентом США развитию торговли в странах АТЭС.

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"Кончено, вопросы такие есть. И этим вопросами коллеги задаются, собственно говоря, это очевидно. Но страхов быть не должно, все так или иначе на свои места встанет", - заявил глава российского государства.

"Мы все хорошо понимаем, все знают, что между предвыборной риторикой и реальной политикой большая разница всегда практически во всех странах", - отметил Путин.

Также Путин сообщил, что в ходе телефонного разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом тот подтвердил свои намерения о нормализации отношений с Москвой, пишет РИА Новости.

"Избранный президент США подтвердил свои намерения по нормализации американо-российских отношений", - сказал Путин журналистам по итогам заседания саммита АТЭС в Перу.

По его словам, вопрос о конкретной встрече с Трампом не обсуждался в ходе телефонного разговора. "Мы констатировали, что было бы полезно провести встречу наших сотрудников", - добавил Путин.