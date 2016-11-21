Обама готов спорить с Трампом об американских ценностях

Об этом пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

«Как гражданин США, который заботится о благе для своей страны, я буду защищать американские ценности идеалы, если это будет необходимо», - заявил Обама на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС в столице Перу Лиме.

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При этом он пообещал, что не станет вмешиваться в политику Трампа по менее важным вопросам.

Обама подчеркнул, что в следующие два месяца он намерен спокойно завершить свою работу в качестве президента, отправиться с женой Мишель и детьми в отпуск, а затем «что-нибудь написать».

«Я хочу уважительно относиться к новой администрации и позволить новому президенту представить свою программу и доводы в ее пользу, не выступая по каждому поводу», - пообещал Обама.

Как отмечает издание, если Обама действительно решит остаться активным политиком, то он прервет традицию последних лет. Джордж Буш-младший и Билл Клинтон никогда не комментировали действия своих преемников. Исключение составила избирательная кампания Хиллари Клинтон, в ходе которой муж активно ее поддерживал.

Также Обама рассказал, что во время 4-минутного разговора с Владимиром Путиным в кулуарах саммита в Лиме он настоятельно призвал российского президента придерживаться Минских договоренностей об Украине. Также, по словам главы Белого дома, он выразил обеспокоенность по поводу ситуации в Сирии и страданий местного населения.