Лидер Китая Си Цзиньпин заявил о "поворотном моменте" в отношениях с США
03:43, 21 ноября 2016Мир
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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что после президентских выборов в США для отношений Пекина и Вашингтона наступил "поворотный момент".
Председатель КНР Си Цзиньпин / REUTERS
Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.
Не называя имени Дональда Трампа, лидер Китая перед последней встречей с Бараком Обамой в должности президента США высказался за постепенное изменение отношений двух стран при новой администрации в США.
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"Я надеюсь, что обе стороны будут работать вместе, сосредоточившись на сотрудничестве, преодолевать разногласия и обеспечивать постепенное изменение отношений", - заявил Си Цзиньпин в ходе саммита АТЭС в Перу, в рамках которого он провел переговоры со своим американским коллегой.
Также лидер КНР поблагодарил Барака Обаму за укрепление связей между двумя странами.
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