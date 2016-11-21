Лидер Китая Си Цзиньпин заявил о "поворотном моменте" в отношениях с США

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Не называя имени Дональда Трампа, лидер Китая перед последней встречей с Бараком Обамой в должности президента США высказался за постепенное изменение отношений двух стран при новой администрации в США.

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"Я надеюсь, что обе стороны будут работать вместе, сосредоточившись на сотрудничестве, преодолевать разногласия и обеспечивать постепенное изменение отношений", - заявил Си Цзиньпин в ходе саммита АТЭС в Перу, в рамках которого он провел переговоры со своим американским коллегой.

Также лидер КНР поблагодарил Барака Обаму за укрепление связей между двумя странами.