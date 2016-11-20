В Литве стартуют многонациональные учения "Железный меч-2016"

23:32, 20 ноября 2016
Мир
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В Литве стартуют многонациональные учения «Железный меч-2016», участие в которых примут около 4 тыс. военнослужащих из 11 стран-союзников НАТО.

kam.lt

Как сообщается на сайте Министерства обороны Литвы, учения будут проходить уже третий раз.

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С 20 ноября до 3 декабря в учениях примут участие военнослужащие из Эстонии, США, Великобритании, Канады, Латвии, Польши, Люксембурга, Румынии, Словении, Германии и Литвы,

Военные будут планировать и проводить оборонительные и наступательные операции и другие задания.

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