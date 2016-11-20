В результате вчерашних авиаударов по восточному Алеппо погибли почти полсотни человек – правозащитники
В Алеппо в результате интенсивных воздушных ударов и артиллерийских обстрелов, произошедших 19 ноября, погибли десятки людей.
Об этом сообщает российская служба «Радио Свобода».
Сирийская группа мониторинга прав человека, базирующаяся в Великобритании, сообщает, что 48 человек, в том числе пятеро детей, были убиты в удерживаемых повстанцами районах Алеппо.
Наблюдатели сообщают, что таким образом число людей, убитых в результате бомбардировки Алеппо и близлежащих районов за последние пять дней возросло до 180, включая 97 человек в осажденных восточных районах города. Под воздушные удары и обстрелы также попали больницы в восточной части Алеппо, из-за этого все медицинские учреждения в районе перестали действовать.
Советник по национальной безопасности президента США Сюзан Райс заявила, что Соединенные Штаты "самым решительным образом" осуждают последние воздушные удары по больницам и призвала Россию, союзника президента Сирии Башара Асада, принять меры, чтобы положить конец насилию.
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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон написал в твиттере, что воздушные удары, поражающие гражданских лиц и больницы, были, как он выразился, "тошнотворными" и призвал вернуться к дипломатии.
Элизабет Хофф, представитель Всемирной организации здравоохранения в Сирии, заявила 19 ноября, что группа агентств по оказанию гуманитарной помощи, которая находится в Турции, подтвердила, что все больницы в восточной части Алеппо вышли из строя.
В результате обстрела сирийскими правительственными войсками была частично разрушена одна из последних больниц в восточной части Алеппо, в результате чего два пациента были убиты.
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Сирийские правительственные войска начали новое наступление против повстанцев в Алеппо 15 ноября, чтобы вернуть себе весь город.
С середины 2012 года контроль над городом разделен между войсками правительства на западе и повстанцами на востоке.
Начиная с июля, более 250 тысяч человек остаются в той части города, которая удерживается оппозицией и находится в осаде.