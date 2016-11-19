Самолет с делегацией РФ, который сопровождали истребители Швейцарии, сломался в Лиссабоне (фото)

Об этом на своей странице в Facebook написал корреспондент газеты "Коммерсантъ" Андрей Колесников.

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"Невезучий (нас) самолет в Лиму! У Ил-96 с делегацией и журналистами теперь отказал запуск двигателя", — написал он, отметив, что необходимую для вылета самолета деталь "должны подвезти из Москвы к 18:00 мск".

Ранее СМИ сообщали, что этот же самолет Специального летного отряда "Россия", направлявшийся в перуанскую столицу на саммит АТЭС, был встречен истребителями ВВС Швейцарии в воздушном пространстве этой страны и сопровожден до границы с Францией. В числе пассажиров российского Ил-96-300 находились члены делегации президента РФ Владимира Путина, а также сопровождающие лица и журналисты.