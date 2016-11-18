Швейцарские истребители сопроводили самолет с российской делегацией (видео)

Никаких инцидентов во время пролета российского лайнера в зоне ответственности швейцарских ВВС зафиксировано не было, однако появление истребителей в непосредственной близости от него вызвало заметное оживление на борту, пишет ТАСС.

В числе пассажиров российского Ил-96-300 находились члены делегации президента РФ Владимира Путина, а также сопровождающие лица и журналисты.

Читайте такжеПилот НАТО рассказал о варварском поведении российских коллег в небе

Как пояснил журналистам командир воздушного судна, "практика сопровождения специальных рейсов в воздушном пространстве Швейцарии существует давно и не уникальна". "На этом маршруте нас регулярно сопровождают самолеты ВВС этой страны", - отметил он.

В экипаже Ил-96 подчеркнули, что и в данном случае все действия между российскими и швейцарскими летчиками были заранее согласованы.