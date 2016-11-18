Путин будет грозить военным вторжением в Прибалтику - российский оппозиционер

Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал российский оппозиционер, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.

"Путин будет грозить военным вторжением в Прибалтику, но пока, я думаю, на крайние меры он не пойдет. У него всегда существует украинский фронт для обострения ситуации", - считает он.

Читайте такжеВ латвийской армии объявили повышенную готовность из-за стягивания к границе войск РФ - СМИ

Также, по словам Каспарова, не стоит забывать, что еще и Молдова просматривается Путиным как личный форпост.

"Так что пока стран для проведения путинской агрессивной политики достаточно", - подытожил он.

Ранее Foreign Policy сообщало, что третья мировая война может начаться в Латвии.