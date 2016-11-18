Путин будет грозить военным вторжением в Прибалтику - российский оппозиционер
09:44, 18 ноября 2016Мир
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Россия не станет в ближайшее время предпринимать агрессивные военные действия против стран Балтии, ограничившись политическим давлением.
Россия, Кремль, иллюстративное фото / REUTERS
Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал российский оппозиционер, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.
"Путин будет грозить военным вторжением в Прибалтику, но пока, я думаю, на крайние меры он не пойдет. У него всегда существует украинский фронт для обострения ситуации", - считает он.
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Также, по словам Каспарова, не стоит забывать, что еще и Молдова просматривается Путиным как личный форпост.
"Так что пока стран для проведения путинской агрессивной политики достаточно", - подытожил он.
Ранее Foreign Policy сообщало, что третья мировая война может начаться в Латвии.
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