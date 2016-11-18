Foreign Policy: Третья мировая война может начаться в Латвии

"Четыре года назад я предсказал вторжение России в Украину", - пишет Пол Миллер в статье "Третья мировая война может начаться в Латвии", опубликованной на сайте издания Foreign Policy. Вот мой следующий прогноз, который сейчас покажется очевидным многим людям: на очереди страны Балтии, они станут одним из первых и самых больших испытаний для новоизбранного президента Дональда Трампа. Но скорее всего это не будет явным вторжением.

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У президента России Владимира Путина есть четкая цель и военно-политическая стратегия. Но не все реалисты это понимают. Некоторые утверждают, что он руководствуется рациональными, оборонительными целями: расширение НАТО кажется ему угрозой, и Россия реагирует соответственно. Запад расширил свою сферу влияния за счет России, и теперь Россия мстит. Вот почему, по словам Джона Миршаймера, "кризис в Украине – это вина Запада".

Это нонсенс, как и большинство академических анализов. Путин не руководствуется холодными расчетами и рациональной корыстью, потому что так не делает ни один человек. Мы не вулканцы. Нами движет наше восприятие корысти, которое формируется и определяется нашими более глубокими предпосылками и убеждениями – то есть, нашей идеологией или религией.

Путин считает, что гегемония России в ближнем зарубежье необходима для безопасности России, из-за своих представлений о российской государственности и историческом предназначении. Путин (и, возможно, даже его внутренний круг) не просто националист. Похоже, Кремлем движет своеобразная форма русского национализма, которая переплетается с религией, судьбой, и мессианством. В этой интерпретации, Россия является хранителем православия и выполняет миссию по защите и распространению веры.

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Действительно, рациональная Россия не усмотрела бы угрозу в расширении НАТО и Европейского Союза, потому что либеральный порядок открытый и всеобъемлющий, и он на самом деле усилил бы безопасность и способствовал процветанию России. Но для Путина и других россиян, которые видят мир через призму русского религиозного национализма, Запад по своей сути является угрозой из-за его вырождения и глобализма.

С этой точки зрения, НАТО является не гарантом либерального порядка в Европе, а враждебным агентом упаднического Запада и основным препятствием для величия России. Поэтому, военно-политическая стратегия Путина требует краха НАТО. В частности, он должен сделать бессмысленными гарантии взаимной безопасности, предусмотренные в Статье V.

Путину уже удалось подорвать доверие к НАТО. Его последние две цели, Грузия и Украина, не являются членами НАТО, но в 2008 году их явно и публично заверили, что им предоставят планы действий по членству. Россия четко и публично выступала против любых шагов в направлении членства в НАТО обеих стран – а затем приступила к вторжению.

В результате вторжения России в Грузии и Украине возникли спорные территории – Южная Осетия, Абхазия и Крым – оккупированные российскими военными. Ни одна страна никогда не вступит в НАТО, будучи частично оккупированной Россией.

Для Путина сейчас сложилась наиболее благоприятная международная обстановка со времен окончания холодной войны для продолжения российской экспансии. Европейское единство нарушено. Члены Альянса ставят под сомнение ценность пакта о взаимной безопасности. И новый американский президент, похоже, благосклонно относится к России и готов оправдать ее безответственное поведение.

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Следующий шаг Путина более опасный, чем предыдущие, потому что он, скорее всего, начнет продвигаться к странам Балтии, которые являются членами НАТО. Он не станет отправлять через международные границы большие формирования в униформе российских солдат, поскольку даже самые осторожные члены НАТО не станут игнорировать явное вторжение.

Вместо этого Путин попытается спровоцировать неоднозначный военизированный кризис с помощью спорных марионеток. Вероятно, это произойдет в течение ближайших двух лет. Возможно, русскоговорящие латыши или эстонцы (четверть латышей и эстонцев этнические русские) начнут бунтовать, отстаивать свои права, и утверждать, что подвергаются преследованиям, прося "международной защиты". Появится подозрительно хорошо вооруженный и хорошо обученный "Народный фронт за освобождение русских прибалтов". После нескольких громких убийств и бомбардировок Балтия окажется на краю гражданской войны. Могут возникнуть небольшие беспорядки.

Россия будет блокировать все резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, но будет предлагать свои услуги в качестве миротворца. Североатлантический совет соберется на заседание. Польша возглавит усилия по применению Статьи V, объявит о нападении России на страны Балтии, и организует коллективную защиту от агрессии со стороны России. Немцы и французы будут яростно сопротивляться. Все будут наблюдать за Соединенными Штатами, чтобы понять, какой путь выберет лидер альянса.

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Если альянс не применит Статью V, гарантии взаимной безопасности НАТО станут функционально бессмысленными. Ни один из членов альянса больше не поверит в то, что договор может гарантировать ему защиту от России в будущем. Геополитическые часы вернутся к 1939 году. Некоторые страны Восточной Европы могут перейти на сторону России. Другие, начиная с Польши, начнут вооружаться до зубов. Мечта Путина о расколотом Западе и открытом поле в Европе станут реальностью.

Но если альянс действительно применит Статью V, то это будет равносильно объявлению войны России. И тогда Трампу придется решить, стоит ли ради защиты Латвии рисковать началом Третьей мировой войны.