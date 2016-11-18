Слезоточивый газ и шумовые гранаты: в Греции протесты завершились столкновениями с полицией

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Молодежь вышла на улицы отметить 43-ю годовщину восстания студентов против диктатуры военной хунты.

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Марш памяти сперва продолжался мирно. Тысячи греков прошлись по центру Афин, призвали нынешнее правительство больше заботиться о социальной защите людей и отказаться от политики затягивания поясов из-за экономического кризиса.

И уже вечером радикалы не удержались - спровоцировали драки, начали все вокруг крушить и поджигать, и забросали стражей порядка бутылками с горючими веществами.