Путин похвастался новыми самолетами и танками для армии, несмотря на "финансовые ограничения"

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совещании с руководящим составом Минобороны РФ, где обсуждались реализация госпрограммы вооружения и выполнения заданий государственного оборонного заказа в 2016 году, а также ход российской военной операции против террористов в Сирии.

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«Уже сейчас годовые задачи по поставкам основных образцов вооружения выполнены на 70%, а в части закупки ракет и боеприпасов – более чем на 85%. В войска поступило более 5,5 тыс. единиц вооружений и военной техники, в том числе и более 60 новых и 130 модернизированных самолетов и вертолетов, многоцелевой подводная лодка, более 60 зенитных ракетных систем и комплексов, 55 радиолокационных станций, 310 новых и 460 модернизированных танков и бронированных машин», - заявил Путин.

По его словам, всего в этом году запланированы поставки в объеме 5700 новых единиц основных видов вооружения и техники, а также ремонт 3800 единиц.

Путин отметил, что доля современного вооружения и техники в армии и на флоте РФ неуклонно растет и к концу года должна составить более 50%.

Президент РФ заявил, что особенности сегодняшнего дня заключаются в том, что «мы живем в условиях известных финансовых, бюджетных ограничений».

«Они в значительной степени коснулись и оборонной сферы, и расходов Министерства обороны. Вместе с тем, и мы с вами об этом не раз уже говорили, наши планы должны быть безусловно выполнены. Возникает вопрос, за счет чего. За счет оптимизации, конечно, и более рачительного использования государственных ресурсов, за счет того, чтобы сосредоточить внимание на наиболее важных, перспективных направлениях нашей работы, на то, без чего обойтись невозможно, – за счет этой оптимизации», - сказал Путин.