Более 40% россиян заявили о нехватке денег на одежду и еду - экперты ВШЭ

Доля семей, которым не хватает денег на базовые расходы, выросла до рекордного уровня, сообщает Росбалт со ссылкой на материалы исследования социального самочувствия населения, опубликованного Высшей школой экономики.

"По данным экспертов, 22% семей в сентябре оценили свое финансовое положение как плохое или очень плохое. 46% респондентов заявили, что за последние двенадцать месяцев оно ухудшилось. Доля россиян, которые заявили, что им не хватает денег на одежду и еду, выросла с 39% до 41%. 73% опрощенных сообщили, что отказались от тех или иных расходов из-за нехватки денег", - говорится в сообщении.

40% семей жалуются на проблемы на рынке труда (увольнениях, потере работы или невозможности ее найти).

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Среди одиночных домохозяйств доля тех, кто жалуется на крайнюю бедность, выросла с 47% до 60%; среди домохозяйств с двумя и более детьми - с 39% до 45%. По словам экспертов, эти показатели являются рекордными за весь период наблюдения.

"По данным сентябрьского опроса, 43% семей, отметивших ухудшение своего материального положения за последний год, и треть семей, испытавших финансовые трудности в последние три месяца, полагают, что не справятся с текущими материальными трудностями без помощи государства. Как и в предыдущие месяцы, в сентябре потребность в государственной помощи оказалась выше для бедных и крайне бедных респондентов", - отмечается в докладе.

При этом падение уровня жизни в России продолжается уже 23 месяца подряд, отмечают в ВШЭ. С октября 2014 года реальные располагаемые доходы населения упали на 14%, в третьем квартале - на 6,1%, а с начала года - на 5,3%. Реальные зарплаты обвалились на 7,4%. Пенсии в реальном выражении (т.е. с поправкой на инфляцию) стали меньше на 6,9%.