В России объединились три праволиберальные партии

В Москве открылся учредительный съезд новой партии "Правое дело". В новое политическое объединение войдут Союз правых сил (СПС), Демократическая партия России и партия "Гражданская сила". Всего в съезде принимает участие 279 делегатов из 79 регионов.

Накануне все три партии приняли решение о самороспуске, а на съезде бывшие члены трех партий единогласно проголосовали за создание всероссийской политической партии "Правое дело".

Новая партия рассчитывает на создание фракции в Госдуме после выборов в 2011 году, заявил журналистам один из создателей проекта Леонид Гозман.

Отвечая на вопрос журналистов, какая у новой партии программа, он сказал, что для "Правого дела" программа-максимум - это свобода, рыночная экономика и демократия в стране, а программа-минимум - фракция в Госдуме.