У Трампа рассказали, о чем он говорил с Путиным

Об этом говорится на официальном сайте переходной администрации Трампа по итогам телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, передает ТСН.

Читайте такжеТрамп и Путин поговорили по телефону

"Избранный президент Трамп сказал президенту Путину, что он с большим нетерпением ждет сильных и прочных отношений с Россией и ее народом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили широкий круг вопросов, в том числе угрозы и вызовы, стоящие перед Соединенными Штатами и Россией, стратегические экономические вопросы и "исторические отношения между США и Россией, которые насчитывает более 200 лет".

Ранее УНИАН сообщал, что Путин и Трамп высказались в пользу активной совместной работы по нормализации отношений двух стран, утверждают в Кремле.