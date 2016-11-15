У Трампа рассказали, о чем он говорил с Путиным
Новоизбранный президент США Дональд Трамп "с нетерпением ждет прочных отношений с Россией".
Об этом говорится на официальном сайте переходной администрации Трампа по итогам телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, передает ТСН.
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"Избранный президент Трамп сказал президенту Путину, что он с большим нетерпением ждет сильных и прочных отношений с Россией и ее народом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили широкий круг вопросов, в том числе угрозы и вызовы, стоящие перед Соединенными Штатами и Россией, стратегические экономические вопросы и "исторические отношения между США и Россией, которые насчитывает более 200 лет".
Ранее УНИАН сообщал, что Путин и Трамп высказались в пользу активной совместной работы по нормализации отношений двух стран, утверждают в Кремле.