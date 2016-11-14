Fox News узнал первые подробности о крушении российского МиГ-29 в Средиземном море

Два источника в американской разведке рассказали Fox News о том, как разбился российский МИГ-29 из авианосной группы "Адмирала Кузнецова" в Средиземном море.

Читайте такжеЕС ввел санкции против 17 министров и главы центробанка Сирии из-за репрессий против гражданских

По их словам, три МиГа взлетели с "адмирала Кузнецова" и двигались в направлении Сирии. Один из истребителей из-за технических проблем начал разворачиваться в направлении корабля, но упал в воду при попытке сесть. Пилота из воды поднял российский спасательный вертолет, его состояние пока неизвестно.

Ранее сообщалось, в Средиземном море разбился самолет МИГ-29 из авианосной группы "адмирала Кузнецова". Место крушения самолета было установлено. Согласно первоначальной информации, самолет был двухместным и входил в 100-й корабельный истребительный авиационный полк.

Как подчеркивает издание, если информация подтвердится, то это нанесет существенный удар по дебюту боевого развертывания авианосной группы "Адмирала Кузнецова", которая, как ожидается, должна начать воздушные удары по Алеппо.

Напомним, 10 ноября сообщалось, что российские истребители "Адмирала Кузнецова" готовятся к авиаударам по Алеппо.