Требуем повторных выборов: В столице Молдовы начались митинги из-за победы пророссийского кандидата (фото)

В столице Молдовы тысячи людей вышли на протест против победы на президентских выборах лидера Социалистической партии Игоря Додона. Митингующие вимгаюать третьего тура выборов, пишет "Jurnal.md".

Отмечается, что участники акции протеста обвиняют власти в фальсификации результатов голосования и требуют отставки ЦИК.

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Издание отмечает, что количество людей на митинге постоянно увеличивается.

Участники акции выкрикивают лозунги: «Майя Санду - президент!", "Додона - в тюрьму", "ЦИК в отставку" и "Требуем повторных выборов!».

Напомним, по результатам подсчета всех голосов на выборах президента Молдавиипобеду одержал лидер Социалистической партии Игорь Додон.

Согласно данным подсчета, обнародованным на сайте ЦИК Молдовы, пророссийский кандидат Игорь Додон получил 52,18% голосов

При этом, Додон в эфире российского телеканала заявил, что виступє за федерализацию страны, назвал вывод российских войск из Приднестровья «провокацией» и собрался с первым визитом в Москву.