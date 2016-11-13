Кандидат в президенты Молдовы Майя Санду заявляет о многочисленных нарушениях

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Благодарю всех граждан, которые продемонстрировали беспрецедентную мобилизацию! Но день полон нарушений. Мы говорили властям, что нужно открыть больше участков во Франции, Румынии, Италии. Сотни граждан не смогли проголосовать. Нарушено их право голоса. И это еще надо выяснить, что случилось с 6 тыс. бюллетеней из Португалии», - сказала Санду.

Читайте такжеМолдова выбирает президента: на некоторых участках не хватило бюллетеней

«Мы изучаем также сообщения о массовом подвозе избирателей на участки для голосования для жителей Приднестровского региона», - заявила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Молдове проходил второй тур президентских выборов, в котором принимали участие лидер Партии социалистов Игорь Додон и председатель партии "Действие и солидарность" Майя Санду.

Участие в выборах приняло рекордное количество избирателей – более 51%, 1 млн 544 тыс 376 граждан.