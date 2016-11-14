Выборы в Молдове: подсчитано 100% голосов, победу одержал пророссийский кандидат

По результатам подсчета всех голосов на выборах президента Молдовы победу одержал лидер Социалистической партии Игорь Додон.

Согласно данным подсчета, обнародованным на сайте ЦИК Молдовы, пророссийский кандидат Игорь Додон получил 52,18% голосов, пишет Европейская правда. Читайте такжеПророссийский кандидат побеждает на президентских выборах в Болгарии Его соперница, кандидат от проевропейских сил Майя Санду – 47,82%. Напомним, Додон выступил за федерализацию Молдовы, назвал вывод российских войск из Приднестровья "провокацией" и собрался с первым визитом в Москву.

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