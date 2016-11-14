Выборы в Молдове: подсчитано 100% голосов, победу одержал пророссийский кандидат
14:53, 14 ноября 2016Мир
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По результатам подсчета всех голосов на выборах президента Молдовы победу одержал лидер Социалистической партии Игорь Додон.
Игорь Додон / REUTERS
Согласно данным подсчета, обнародованным на сайте ЦИК Молдовы, пророссийский кандидат Игорь Додон получил 52,18% голосов, пишет Европейская правда.
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Его соперница, кандидат от проевропейских сил Майя Санду – 47,82%.
Скриншот
Напомним, Додон выступил за федерализацию Молдовы, назвал вывод российских войск из Приднестровья "провокацией" и собрался с первым визитом в Москву.
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