Ющенко и Обама договорились провести встречу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел телефонный разговор с новоизбранным Президентом Соединенных Штатов Америки Бараком ОБАМОЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, В.ЮЩЕНКО поздравил Б.ОБАМУ с победой на выборах Президента США.

«От имени народа Украины и от меня лично примите самые искренние поздравления с вашей блестящей победой на президентских выборах и избранием на должность Президента США», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент Украины отметил важность усиления сотрудничества с Б.ОБАМОЙ и его командой.

Также В.ЮЩЕНКО и Б.ОБАМА подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии украинско-американского партнерства.

Собеседники договорились провести встречу вскоре после церемонии инаугурации Президента США.