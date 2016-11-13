Додон: проигравшая сторона на выборах президента Молдовы не должна допустить насилия
Лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон, который во втором туре выборов президента Молдовы соревновался с председателем партии "Действие и солидарность" Майей Санду, считает, что проигравшая сторона на выборах президента не должна допустить насилия после выборов.
Об этом сообщает молдовское издание RISE.
«К этому времени президент Республики Молдова уже избран. Осталось ЦИК подсчитать голоса и объявить имя того, кто будет руководить страной в течение следующих четырех лет. Проигравшая сторона должна знать, что несет политическую ответственность, и должна сделать все возможное, для того чтобы не допустить эскалации ситуации и насилия. Ответственность несет не только тот, кто стал президентам, но и тот, кто претендовал на эту должность», - Додон на пресс-конференции.
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В тоже время, комментируя большое количество граждан, которые не смогли проголосовать, он сказал, что знает об этом.
«Кто-то из-за неблагоприятных условий, кто-то из-за того, что не хватило бюллетеней для голосования. В России, Европе, Приднестровье тысячи людей были вынуждены вернуться домой, так и не проголосовав. Множество раз мы призывали ЦИК открыть больше избирательных участков, там где наших граждан больше, как, например, в Российской Федерации. Вы этого не сделали. Теперь вы должны ответить за это. Вы должны предпринять реальные шаги для того, чтобы в будущем этого не повторилось», - подытожил Додон.
На официальном сайте Додона сказано, что в случае победы на выборах, он в первые 100 дней на должности президента обещает восстановить стратегическое партнерство с Россией. Также первый зарубежный визит он планирует совершить в Москву.