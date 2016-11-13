Додон: проигравшая сторона на выборах президента Молдовы не должна допустить насилия

Об этом сообщает молдовское издание RISE.

«К этому времени президент Республики Молдова уже избран. Осталось ЦИК подсчитать голоса и объявить имя того, кто будет руководить страной в течение следующих четырех лет. Проигравшая сторона должна знать, что несет политическую ответственность, и должна сделать все возможное, для того чтобы не допустить эскалации ситуации и насилия. Ответственность несет не только тот, кто стал президентам, но и тот, кто претендовал на эту должность», - Додон на пресс-конференции.

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В тоже время, комментируя большое количество граждан, которые не смогли проголосовать, он сказал, что знает об этом.

«Кто-то из-за неблагоприятных условий, кто-то из-за того, что не хватило бюллетеней для голосования. В России, Европе, Приднестровье тысячи людей были вынуждены вернуться домой, так и не проголосовав. Множество раз мы призывали ЦИК открыть больше избирательных участков, там где наших граждан больше, как, например, в Российской Федерации. Вы этого не сделали. Теперь вы должны ответить за это. Вы должны предпринять реальные шаги для того, чтобы в будущем этого не повторилось», - подытожил Додон.

На официальном сайте Додона сказано, что в случае победы на выборах, он в первые 100 дней на должности президента обещает восстановить стратегическое партнерство с Россией. Также первый зарубежный визит он планирует совершить в Москву.