Правительство Колумбии и повстанцы достигли нового мирного соглашения после провала на референдуме

Об этом сообщает ВВС.

Альваро Урибе, бывший президент страны принимал участие в этом раунде переговоров, направленных на завершение 52-летней гражданской войны.

Первоначальное соглашение было признано левым крылом повстанцев достаточно приемлемым.

Новое соглашение должен одобрить парламент, а не непосредственно избиратели.

"Мы достигли нового окончательного соглашения о прекращении вооруженного конфликта, которое включает в себя изменения, уточнения и некоторые новые дополнения от различных социальных групп", – сообщили представители сторон в совместном заявлении.

Заявление было зачитано дипломатами из Кубы и Норвегии, стран-посредников, в кубинской столице Гаване.

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Предыдущее соглашение было отклонено 50,2% избирателей в ходе референдума, проведенного 2 октября.

Как сообщал УНИАН, правительство Колумбии и повстанцы организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC) в июне подписали историческое соглашение о прекращении огня, что может положить конец конфликту, который длится уже более 50 лет.

Вооруженный конфликт между властями Колумбии и FARC началась в 1966 году за желания повстанцев устроить революцию в республике. За все время его жертвами стали более 200 тысяч человек. Мирные переговоры властей с группировкой начались в столице Кубы Гаване в 2012 году.