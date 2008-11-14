Украинку, пострадавшую во Франции, освободили из-под стражи

Гражданка Украины, которая пострадала в результате взрыва в университетском общежитии в городе Монпелье на юге Франции и была задержана французской полицией для выяснения обстоятельств инцидента, освобождена из-под стражи, сообщает в пятницу МИД Украины со ссылкой на информацию украинского консульства в Марселе. "Консульство Украины в Марселе сообщило об освобождении из-под стражи (под подписку о невыезде) гражданки Украины. Еще двое участников происшествия, которых представители французских правоохранительных органов называют "россиянином"и "чеченцем", продолжают содержаться в полиции", - говорится в сообщении МИД Украины. В телефонном разговоре с представителями консульского учреждения гражданка Украины сообщила о полученных ею в результате взрыва легких телесных повреждениях. "До судебного заседания ей разрешено посещать занятия и проходить медицинское обследование. Потерпевшая сообщила также, что регулярно поддерживает связь с родными на Украине", - отмечает МИД. При этом внешнеполитическое ведомство не уточняет, в роли кого - обвиняемой или свидетеля - украинка будет присутствовать в суде. МИД также сообщает, что сейчас в больнице Монпелье остаются два пострадавших - один гражданин РФ и еще один человек, личность которого устанавливается.

Взрыв прогремел в среду утром в университетском городке города Монпелье на юге Франции. По данным городской прокуратуры, студенты, празднуя день рождения, пытались соорудить самодельное взрывное устройство. По словам прокурора города Бриса Робена, о терроризме речи не идет. В комнате были обнаружены нитрат калия, алюминиевый порошок, гидроксид натрия, азотная и серная кислота, которые являются составляющими при производстве взрывчатки. Ранения получили шесть человек, среди которых двое русских, украинец и украинка, армянин и молдаванин. Всех причастных к этому инциденту допрашивает полиция, ожидается суд по этому делу. Пострадавшие учились в Университетском технологическом институте (IUT, Institut universitaire de technoligie) при Факультете наук (Faculte des sciences).

РИА Новости