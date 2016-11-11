Секретарь Совбеза России извинился за попытку переворота в Черногории - The Guardian

Собеседник издания подчеркнул, что, по словам Патрушева, заговорщики действовали самостоятельно без санкции Кремля, пишет Медуза.

Отмечается, что после визита главы Совбеза россиян депортировали из Сербии.

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При задержании у россиян, как сообщили сербские СМИ, обнаружили 120 тысяч евро, униформу спецназа и специальное оборудование, которое позволяло следить за премьером Черногории Мило Джукановичем. Ранее черногорская прокуратура заявила, что заговорщики планировали покушение на Джукановича.

Как сообщал УНИАН, в отношениях Москвы и Белграда разразился беспрецедентный в постсоветской истории скандал.

Несколько граждан РФ были депортированы из Сербии "за участие в подготовке террористических акций в Черногории".

Кроме этого, прокурор Черногории прокурор Миливое Катнич заявил, что "русские националисты" планировали убить премьер-министра страны Мило Джукановича, чтобы привести к власти оппозиционную партию.

Кремль категорически отверг возможность причастности Москвы к попыткам организации каких-либо противоправных действий в Черногории.