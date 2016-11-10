Премьер Черногории обвинил пророссийскую оппозицию в попытке его убийства, от РФ требует объяснений

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

"Я рассматриваю их деятельность как участие в подготовке моего убийства и попытке отобрать у Черногории независимость", - сказал Джуканович.

Премьер Черногории также призвал Россию объяснить роль ее граждан во время событий 16 октября, заявив, что ожидает ответа Москвы на следующем этапе расследования в Черногории.

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"Если мы хотим верить в то, что российское государство не имеет ничего общего с этим, тогда она должна сказать, кто эти люди и какие их имена", - отметил Джуканович.

Как сообщалось, прокурор Черногории прокурор Миливое Катнич заявил, что "русские националисты" планировали убить премьер-министра страны Мило Джукановича, чтобы привести к власти оппозиционную партию.

Кремль категорически отверг возможность причастности Москвы к попыткам организации каких-либо противоправных действий в Черногории.