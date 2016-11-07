В Кремле отрицают возможность "официальной причастности" к попытке переворота в Черногории

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Мы не владеем информацией, безусловно, категорически отрицаем возможность официальной причастности к каким бы то ни было попыткам организации каких-либо противоправных действий», - сказал Песков.

При этом он заявил, что официальных запросов по этому вопросу не было, и что ему не известно, были ли запросы по линии специальных служб.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября прокурор Черногории Миливойе Катнич заявил, что в Черногории за попыткой захвата власти на парламентских выборах в прошлом месяце стояли русские националисты, которые намеревались убить премьер-министра Мило Джукановича.

По словам прокурора, который руководил расследованием заговора, организаторы преступной группировки собирались свергнуть правительство и, убив премьера, привести оппозицию к власти.

Полиция Черногории сообщила в день голосования, 16 октября, о задержании 20 граждан Сербии, которые прибыли в эту страну с целью организации терактов, захвата госучреждений и ареста премьера Джукановича. При этом арестованные, как заявляют власти Сербии и Черногории не были связаны с сербскими официальными структурами.

Как известно, отношения между Сербией и Черногорией остаются напряженными после того, как в 2006 году Черногория вышла из государственного образования Республика Сербия и Черногория и провозгласила независимость.

Черногория признала независимость республики Косово, которое Сербия считает своей территорией. Кроме того, действующий премьер-министр Черногории Мило Джуканович ориентируется на НАТО.

Сербия традиционно является сторонником дружественных отношений с Россией.