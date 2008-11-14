США ищут «запасной вход» для Грузии в НАТО

США ищут иной механизм для присоединения Грузии к НАТО, кроме получения ею Плана действий для членства (ПДЧ). Об этом сообщает Reuters.

Франция и Германия на саммите в апреле выступили против получения Грузией ПДЧ в НАТО, и США опасаются, что тоже самое повторится в декабре, когда этот вопрос возникнет вновь.

«Мы рассматриваем такую возможность, - подтвердил на условиях анонимности американский дипломат эту информацию. – Вопрос в том, удастся ли нам найти этот механизм».