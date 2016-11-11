Штайнмайер призвал Трампа как можно скорее определиться c приоритетами внешней политики

Об этом дипломат сказал в интервью изданию Spiegel, опубликованном в четверг, 10 ноября, передает ZN.ua.

"Чрезвычайно важно, чтобы новая администрация выработала новую внешнеполитическую позицию. Необходимо понять, будет ли президент Трамп действовать как обещал кандидат в президенты Трамп", – сказал Штайнмайер.

Читайте такжеТрамп пригласил Терезу Мэй посетить США в ближайшее время

Глава МИД отметил, что многие аналитики безуспешно пытались просчитать внешнеполитическую доктрину Трампа на основании его публичных заявлений, но все еще много вопросов остаются открытыми. Поэтому правительство ФРГ не знает, чего ожидать от администрации Трампа.

Министр рассказал, что неоднократно встречался с Генри Киссинджером в Нью-Йорке, обсуждая с ним персону Трампа и возможную внешнюю политику его администрации, но существенных результатов это не принесло.

"Мы должны принять тот факт, что внешняя политика США станет менее предсказуемой. Надеюсь, что ответственность нового правительства США будет не такой, как это заявлялось во время избирательной кампании", – выразил надежду Штайнмайер.

Как сообщал УНИАН, по итогам проведенных в США 8 ноября выборов Трамп станет новым президентом США.