"Я очень воодушевлен": Обама поделился впечатлениями от встречи с Трампом

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого Дома по итогам их встречи в Овальном кабинете.

Как отметил Обама, он провел замечательную беседу с Трампом по широкому кругу вопросов. В частности, речь шла о некоторых организационных вопросах по подготовке переходного процесса в Белом Доме.

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"Мы говорили о внешней политике. Мы говорили о внутренней политике, и, как я сказал прошлым вечером, моим первым приоритетом в ближайшие два месяца будет попытка облегчить переходный период, который обеспечит успешность избранного президента", - подчеркнул Обама.

"И я очень воодушевлен... желанием избранного президента Трампа сотрудничать с моей командой по многим вопросам, с которыми сталкивается эта величественная страна. И я считаю, что это важно для всех нас, несмотря на партийную принадлежность или политические предпочтения, сейчас собраться вместе, работать вместе, чтобы справиться со многими вызовами, встающими перед нами", - подчеркнул Обама.