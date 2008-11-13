"Наша стратегия предусматривает около 1 млрд. долларов"

Всемирный банк готов активизировать сотрудничество с Украиной, в частности для нормализации ситуации в банковской сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО заявил директор Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР.

«Наша стратегия с Украиной предусматривает около 1 млрд. долл. США в год, и мы попросили еще дополнительные ресурсы, чтобы покрыть проблемы банковского сектора», - заявил М.РАЙЗЕР.

По его словам, важно и то, чтобы расширение сотрудничества Украины и ВБ проходило не только с целью противостоять кризису, но и для реализации проектов, позволяющих укрепить экономику Украины и содействовать ее развитию.

Напомним, на встрече в М.РАЙЗЕРОМ премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО также заявляла о стремлении Украины активизировать сотрудничество с ВБ.

По ее словам, начиная с 1992 года, ВБ предоставил Украине в виде инвестиций и поддержки бюджета 5 млрд. долл.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США с целью укрепить доверие в финансовом секторе и помочь экономике страны, пострадавшей в результате мирового финансового кризиса. Программа рассчитана на два года. Национальный банк уже получил первый транш кредита МВФ в размере 4,5 млрд. долларов для поддержания стабильности национальной валюты и рекапитализации банков.