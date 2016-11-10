Юнкер хочет услышать от Трампа понимание относительно его видения будущего НАТО - СМИ

"Мы хотели бы знать, как будут развиваться дела с мировой политикой", - заявил Юнкер в Берлине во время участия в мероприятии, посвященном бизнесу, передает Reuters.

"Мы хотели бы знать, какие намерения он (Трамп) имеет относительно Альянса (НАТО). Мы должны знать, каких стратегий он намерен придерживаться в отношении климата. Это должно быть выяснено в последующие несколько месяцев", - подчеркнул президент Еврокомиссии.

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Также Юнкер сообщил, что он не ожидает завершения заключения торгового соглашения между Соединенными Штатами и Европейским Союзом в этом году, как это планировалось ранее, и о котором сейчас проходят переговоры.

"Торговое соглашение с Соединенными Штатами я не вижу чем-то таким, что может произойти в последующие два года", - отметил еврочиновник.

Как сообщал УНИАН, вчера Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил убеждение, что принцип коллективной защиты Альянса «один за всех и все за одного» не подлежит сомнению во времена президентства Дональда Трампа.

Также по сообщениям СМИ, Трамп во время избирательной кампании подвергал сомнению необходимость придерживаться обязательств США в обеспечении защиты союзников по НАТО в том случае, если отдельные члены Альянса не будут увеличивать расходы на оборону.