Юнкер хочет услышать от Трампа понимание относительно его видения будущего НАТО - СМИ
Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявляет, что хочет услышать ясность от Дональда Трампа относительно его видения будущего Организации Североатлантического договора (НАТО).
"Мы хотели бы знать, как будут развиваться дела с мировой политикой", - заявил Юнкер в Берлине во время участия в мероприятии, посвященном бизнесу, передает Reuters.
"Мы хотели бы знать, какие намерения он (Трамп) имеет относительно Альянса (НАТО). Мы должны знать, каких стратегий он намерен придерживаться в отношении климата. Это должно быть выяснено в последующие несколько месяцев", - подчеркнул президент Еврокомиссии.
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Также Юнкер сообщил, что он не ожидает завершения заключения торгового соглашения между Соединенными Штатами и Европейским Союзом в этом году, как это планировалось ранее, и о котором сейчас проходят переговоры.
"Торговое соглашение с Соединенными Штатами я не вижу чем-то таким, что может произойти в последующие два года", - отметил еврочиновник.
Как сообщал УНИАН, вчера Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил убеждение, что принцип коллективной защиты Альянса «один за всех и все за одного» не подлежит сомнению во времена президентства Дональда Трампа.
Также по сообщениям СМИ, Трамп во время избирательной кампании подвергал сомнению необходимость придерживаться обязательств США в обеспечении защиты союзников по НАТО в том случае, если отдельные члены Альянса не будут увеличивать расходы на оборону.