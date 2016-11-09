Пять американских штатов голосуют за легализацию марихуаны

За или против легализации марихуаны голосуют Калифорния, Массачусетс, Мэн, Аризона и Невада, пишет русская служба Би-Би-Си.

Еще в четырех штатах - Арканзасе, Флориде, Монтане и Северной Дакоте - избиратели решат, разрешать ли марихуану для использования в медицинских целях.

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На данный момент идет подсчет голосов в четырех штатах, а в Калифорнии голосование только завершилось и данных еще нет.

Так, по данным CNN по состоянию на сейчас, более 50% жителей штатов Невада и Аризона выступают против легализации, а вот жители штатов Мэн и Массачусетс поддерживают этот шаг.

При этом отметим, что во всех штатах подсчитано не более 57% голосов избирателей, поэтому результаты могут меняться в дальнейшем.

Медицинская марихуана сейчас легальна в 25 штатах.

Еще в четырех штатах и округе Колумбия использование марихуаны разрешено даже не в медицинских целях. В этих штатах обращение марихуаны регулируется законом примерно так же, как продажа алкоголя.

Против легализации марихуаны выступают в основном сотрудники правоохранительных органов и активисты, убежденные, что отмена запрета навредит детям и создаст индустрию, аналогичную табачной.