Сирийские повстанцы захватили несколько сел во время наступления на Ракку

Об этом в понедельник, 7 ноября, заявили наблюдатели и источник в курдских вооруженных подразделениях, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

Наземные силы альянса повстанцев "Демократические силы Сирии" (ДСС) продвигаются при поддержке авиации международной коалиции против ИГ во главе с США. Источник в курдских отрядах отметил, что повстанцам удалось освободить несколько сел, исламисты для защиты используют начиненные взрывчаткой автомобили. Как подчеркнул источник, пока сложно сказать, сколько времени потребует операция по освобождению Ракки, битва за город "не будет легкой".

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В Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека подтвердили, что ДСС заняли несколько позиций боевиков ИГ, однако нельзя говорить о "реальном продвижении".

Наступательная операция альянса "Демократические силы Сирии", который включает в себя курдские "Отряды народной самообороны" (YPG) и арабские отряды, должна усилить давление на "Исламское государство", которой одновременно приходится противостоять и наступления иракской армии в Мосуле.

Напомним, о начале операции "Разъяренный Евфрат" заявили накануне в городе Айн-Исса, пока она сосредоточена главным образом в районах к северу от Ракки - за 50 километров от бастиона исламистов.