Сомалийские пираты захватили еще один танкер

Пираты захватили у побережья Сомали еще один танкер, принадлежащий судоходной компании Stolt-Nielsen, на борту находится 21 член экипажа, все они - граждане Филиппин.

Об этом сообщает РИА «Новости»со ссылкой на Рейтер и представителей региональной морской администрации.

Судно Stolt Strength было захвачено в понедельник в водах Аденского залива, спустя два месяца после подобного инцидента с танкером Stolt Valor этой же компании.

Stolt-Nielsen, один из крупнейших мировых перевозчиков продуктов нефтехимии, является подразделением люксембургского холдинга Stolt-Nielsen SA.

Деятельность сомалийских пиратов превратила морской путь, соединяющий Ближневосточный залив и Азию с Европой через Суэцкий канал, одним из самых опасных в мире.

На прошлой неделе пираты захватили датское судно Clipper Group с 13 членами экипажа на борту.

По данным ООН, в 2008 году сомалийские пираты захватили порядка 60 иностранных судов с целью получения выкупа. Их совокупный доход в этом году может достичь 30 миллионов долларов.

До настоящего времени в плену у сомалийских пиратов находится захваченное более месяца назад судно "Фаина" с экипажем из двух россиян, 17 украинцев и одного гражданина Латвии.

По словам министра обороны председательствующей в ЕС Франции Эрве МОРЕНА, страны-члены Евросоюза отправят в декабре восемь-десять кораблей к берегам Сомали для борьбы с пиратами. Операция, получившая условное наименование "Операция Атланта" (Operation Atalanta), будет осуществляться Евросоюзом в координации с НАТО.

Главы МИД стран ЕС на встрече 15 сентября в Брюсселе одобрили создание общеевропейского координационного подразделения, которое будет заниматься обеспечением безопасности морского транспорта под флагами стран ЕС, находящегося в плавании у берегов Сомали. Кроме того, задействованные в "Операции Атланта" корабли также будут обеспечивать безопасность судов, зафрахтованных ООН и другими организациями для доставки гуманитарной помощи на территорию Сомали.