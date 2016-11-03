Госдеп США выразил беспокойство вокруг ситуации с Amnesty International в Москве

Об этом сообщил официальный представитель ведомства Джон Кирби, передает РБК со ссылкой на Reuters.

«Очевидно, что мы обеспокоены этим», — сообщил Кирби.

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Он также отметил, что Вашингтон будет внимательно следить за ситуацией.

Как собщалось, утром в среду, 2 ноября, сотрудники правозащитной организации не смогли попасть в Московский офис, который оказался опечатан. Опечатаны были все входы, замки на дверях – сменены, электричество – отрезано. При этом никакого предупреждения от властей не поступало.

Правозащитные группы, которые финансируются из-за границы и критикуют действия Кремля, в последние несколько лет испытывают давление властей. Некоторые были признаны "иностранными агентами", что еще больше усилило давление со стороны властей.