Госдеп США выразил беспокойство вокруг ситуации с Amnesty International в Москве
Госдепартамент США выразил беспокойство по поводу ситуации, которая сложилась вокруг офиса международной правозащитной организации Amnesty International в Москве.
Об этом сообщил официальный представитель ведомства Джон Кирби, передает РБК со ссылкой на Reuters.
«Очевидно, что мы обеспокоены этим», — сообщил Кирби.
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Он также отметил, что Вашингтон будет внимательно следить за ситуацией.
Как собщалось, утром в среду, 2 ноября, сотрудники правозащитной организации не смогли попасть в Московский офис, который оказался опечатан. Опечатаны были все входы, замки на дверях – сменены, электричество – отрезано. При этом никакого предупреждения от властей не поступало.
Правозащитные группы, которые финансируются из-за границы и критикуют действия Кремля, в последние несколько лет испытывают давление властей. Некоторые были признаны "иностранными агентами", что еще больше усилило давление со стороны властей.