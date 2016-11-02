В Москве без предупреждения опечатали офис Amnesty International
На входных дверях также сменили замки.
Местные власти опечатали московский офис правозащитной организации Amnesty International. Об этом Reuters сообщили сотрудники организации, которые не могут попасть внутрь.
Читайте такжеКлых и Карпюк в РФ стали жертвами пародии на правосудие - Amnesty International
По словам одного медиаменеджера по региону Европы и Центральной Азии Александра Артемьева, опечатаны были все входы, замки на дверях – сменены, электричество – отрезано. При этом никакого предупреждения от властей не поступало.
Представитель Московского департамента государственной собственности, в котором Amnesty снимает помещение, сказал, никак не прокомментировал произошедшее.
Amnesty International арендует помещение в особняке 19 века у департамента городского имущества в течение 20 лет, и, по словам Артемьева, исправно платит арендную плату. По указанному телефону собственника представителям организации дозвониться не удалось, сообщил Артемьев "Дождю".
Правозащитные группы, которые финансируются из-за границы и критикуют действия Кремля, в последние несколько лет испытывают давление властей. Некоторые были признаны "иностранными агентами", что еще больше усилило давление со стороны властей.