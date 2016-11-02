В Москве без предупреждения опечатали офис Amnesty International

Местные власти опечатали московский офис правозащитной организации Amnesty International. Об этом Reuters сообщили сотрудники организации, которые не могут попасть внутрь.

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По словам одного медиаменеджера по региону Европы и Центральной Азии Александра Артемьева, опечатаны были все входы, замки на дверях – сменены, электричество – отрезано. При этом никакого предупреждения от властей не поступало.

Представитель Московского департамента государственной собственности, в котором Amnesty снимает помещение, сказал, никак не прокомментировал произошедшее.

Amnesty International арендует помещение в особняке 19 века у департамента городского имущества в течение 20 лет, и, по словам Артемьева, исправно платит арендную плату. По указанному телефону собственника представителям организации дозвониться не удалось, сообщил Артемьев "Дождю".

Правозащитные группы, которые финансируются из-за границы и критикуют действия Кремля, в последние несколько лет испытывают давление властей. Некоторые были признаны "иностранными агентами", что еще больше усилило давление со стороны властей.