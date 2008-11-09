Атомная подлодка, на которой погибли 20 человек, прибыла в Приморье

Атомная подводная лодка, на которой в результате ЧП в субботу погибли 20 человек, в воскресенье утром прибыла во временный пункт базирования в Приморье и ошвартовалась у причала, сообщил РИА Новостипомощник главкома ВМФ России, капитан первого ранга Игорь Дыгало. "Лодка из района ходовых испытаний в Японском море осуществляла движение самостоятельно в сопровождении спасательного судна "Саяны". Главная энергетическая установка работает нормально. Радиационный фон в норме", - сказал Дыгало.

Во время ходовых испытаний в Тихом океане в первом и втором отсеках подлодки произошло несанкционированное срабатывание системы пожаротушения. Погибли 20 человек, еще 21 пострадавший был эвакуирован с лодки на корабль, находившийся поблизости, и ранее доставлен в лечебные учреждения. Среди погибших - рабочие судостроительного предприятия и военнослужащие.