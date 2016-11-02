За последние десять лет в мире были убиты более 700 журналистов - ООН

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун по случаю Международного дня борьбы с безнаказанностью за преступления против журналистов, сообщает Центр новостей ООН.

«Более 700 журналистов погибли за последнее десятилетие: другими словами, каждые пять дней один журналист лишался жизни только за то, что он доводил до общественности последние известия и информацию», - отметил генсек ООН.

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Он подчеркнул, что многие журналисты гибнут в конфликтах, которые они так бесстрашно освещают. Вместе с тем, очень многих заставляют замолчать с помощью насилия и в мирных условиях. «Раскрывается всего лишь семь процентов таких преступлений ...», - добавил Пан Ги Мун. По его словам, безнаказанность усугубляет страх среди журналистов и позволяет правительствам беспрепятственно применять цензуру.

«Мы должны прилагать больше усилий для того, чтобы противостоять этой тенденции и гарантировать свободу деятельности средств массовой информации. Нельзя допускать, чтобы журналисты были вынуждены заниматься самоцензурой, опасаясь за свою жизнь», - заявил генсек ООН. Он также призвал покончить с безнаказанностью и гарантировать журналистам право говорить правду власть имущим.