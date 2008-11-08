Каждый поляк заплатит по три доллара за председательство в ЕС

Каждый гражданин Польши заплатит около трех долларов за период председательства страны в Европейском Союзе во второй половине 2011 года.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza.

В ноябре правительство Польши должно утвердить план подготовки государства к председательству в ЕС, которое, по предварительным оценкам, обойдется польским налогоплательщикам почти в 120 млн. долларов.

За время, пока поляки будут управлять Евросоюзом, состоится 16-20 саммитов и встреч европейских министров, большинство из которых - в Польше. Комитет по вопросам европейской интеграции на конкурсе выберет регионы, где будут проходить эти встречи.

В то же время вторая половина 2011 года - не лучшее время для поляков, поскольку на осень того же года запланированы выборы в Сейм и Сенат, отмечает газета.

По данным председателя Комитета по вопросам европейской интеграции Миколая ДОВГИЛЕВИЧА, которого цитирует издание, польское правительство не планирует переносить свое председательство в Евросоюзе в связи с выборами, поскольку такое решение может негативно повлиять на имидж государства. По его мнению, лучше было бы провести выборы заранее, но никакого окончательного решения по данному вопросу не принято.

Правительство, по информации газеты, планирует провести дискуссию на тему польских приоритетов, на которых надо сосредоточиться во время председательства в Евросоюзе. Среди них называют программу «Восточного партнерства», инициатором которой выступила Польша вместе со Швецией и которая была поддержана лидерами Евросоюза на саммите в июне 2008 года. Кроме этого, важным вопросам также может стать диверсификация поставок энергоносителей в ЕС.