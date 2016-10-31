В Госдуме пригрозили внести Норвегию в список целей стратегического оружия из-за пехотинцев США
Американские морские пехотинцы на базе в Норвегии является частью приготовлений США для глобального удара и Норвегия может стать из-за этого мишенью для российского стратегического оружия.
Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Франц Клинцевич в интервью норвежскому телеканалу TV2, передает "Европейская правда".
"Это очень опасно для Норвегии и ее населения. Как мы должны на это реагировать? Мы никогда ранее не вносили Норвегию в список целей для стратегического оружия. Но если ситуация будет развиваться, то будет страдать население Норвегии. Потому что мы должны реагировать и у нас есть чем реагировать", - сказал Клинцевич.
Он убежден, что норвежское правительство поддалось давлению со стороны американцев, и что у США есть гораздо более серьезные планы на Норвегию, нежели размещение нескольких сотен пехотинцев.
"Это создание инфраструктуры с так называемой концепцией молниеносного глобального удара. И нас это очень сильно беспокоит", - добавил он.
Напомним, Норвегия разрешит морским пехотинцам США временно находиться на территории страны с 2017 года.
Это впервые после окончания Второй мировой войны, когда иностранные войска будут размещены на ее территории.