В Европарламенте взялись определить, что такое игрушка

Комитет по вопросам внутреннего рынка и защиты прав потребителей Европарламента выступает за усиление безопасности игрушек.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в одобренном 6 ноября на заседании комитета проекте доклада Марианн ТИССЕН (группа народных партий, Бельгия).

Депутаты поддержали проект соответствующей директивы, предложенный Еврокомиссией, однако высказались за определенное усиление ограничений на использование химических субстанций при производстве игрушек, а также за полное запрещение использования в игрушках тяжелых металлов.

Согласно проекту директивы, к игрушкам относятся предметы, предназначенные для использования в играх детьми в возрасте до 14 лет.

При этом проект директивы содержит перечень предметов, которые не могут считаться игрушками. К таким предметам, в частности, отнесены праздничные украшения, коллекционные предметы, предназначенные для использования детьми до 14 лет (например, копии огнестрельного оружия), пазлы, имеющие более 500 деталей, фейерверки, видеоигрушки или игровые приставки.

Депутаты также высказались за то, чтобы прибавить к этому перечню книжки для детей, не имеющие добавленных элементов, таких как пластиковые игрушки, или звуковых элементов.

Согласно проекту директивы, производитель должен гарантировать, что игрушки не содержат токсичных веществ. При этом депутаты считают, что в случае недоказанного научными методами негативного эффекта для здоровья ребенка игрушки также не должны допускаться к продаже.

Депутаты поддержали предложение Еврокомиссии по поводу того, что производители и импортеры должны хранить техническую документацию на игрушки на протяжении 10 лет с момента начала продажи игрушек на рынке Евросоюза.

Комитет отметил, что перед всеми предупреждениями по поводу того, для кого предназначены игрушки, должно быть написано слово “Внимание”. Кроме того, игрушки для детей в возрасте до трех лет должны отвечать более жестким требованиям безопасности.

Предусматривается, что проект доклада будет вынесен на голосование в сессионном зале Европарламента уже в декабре. При этом докладчик сообщила о начале согласования внесенных депутатами изменений с Еврокомиссией и Советом ЕС в ближайшее время с целью достичь компромисса уже в первом чтении.