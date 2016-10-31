В Сербии предупредили вероятное покушение на премьер-министра
Полиция Сербии обнаружила несколько ручных гранат, гранатомет и большое количество боеприпасов для автомата и снайперского оружия неподалеку от дома премьер-министра Александра Вучича.
Об этом сообщил министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович, передает Европейская правда со ссылкой на издание Balkan Insight.
"Очень беспокоит то, что оружие было спрятано на повороте, где автомобиль премьер-министра снижает скорость до минимальной... Это идеальное расстояние, всего 50 метров, для использования такого оружия", - сказал Стефанович.
Читайте такжеВ Черногории готовился государственный переворот, СМИ сообщили о причастности россиян
По его словам, на время проведения расследования Вучича с семьей перевезли в безопасное место.
Министр иностранных дел Ивица Дачич призвал все службы, ответственные за безопасность премьер-министра, продемонстрировать дополнительную бдительность, учитывая "растущее давление на Сербию".