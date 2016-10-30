В результате авиаударов по тюрьме в Йемене погибли 45 человек – Reuters

Об этом сообщил один из местных чиновников, близких к медицинским кругам контролируемого шиитской группировкой Хути порта на берегу Красного моря, пишет Reuters.

В тюрьме находилось 84 заключенных в момент, когда по ней были совершены три удара поздно вечером в субботу, информируют источники.

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Как сообщал УНИАН, удар был нанесен по тюрьме в городе аль-Зайдия на запад от порта Ходейда. Город находится под контролем повстанцев-хуситов.

Гражданский конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. Из-за восстания хуситов, президент Абд-Раббу Мансур Хади вынужден был бежать из столицы Саны.