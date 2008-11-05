Россия развернет ракетный комплекс в Калининградской области - Медведев

Россия развернет в Калининградской области ракетный комплекс «Искандер» для нейтрализации элементов ПРО.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, выступая сегодня с ежегодным посланием к Федеральному собранию.

"Для нейтрализации, при необходимости, системы ПРО (в Европе) в Калининградской области будет развернут ракетный комплекс "Искандер", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ, добавив, что для этого будет использоваться ресурсы Военно-морских сил России.

Кроме, этого, по словам Д.МЕДВЕДЕВА, с территории Калининградской области будет организовано радиоподавление объектов ПРО в Европе.

Он также отметил, что Россия не будет расформировывать три ракетных полка, как это планировалось раньше.

Как сказал Президент, последние годы Россия сталкивается с развертыванием глобальной системы ПРО, окружением России военными базами, «безудержнным расширением НАТО».

«Складывается устойчивое впечатление, что нас просто испытывают на прочность», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ, добавив, что Россия не даст себя втянуть в гонку вооружения, но это будет учитываться в оборонном строительстве.

"Искандер" - высокоточное оружие, способное поражать цели на расстоянии до 300 километров.