Россия развернет ракетный комплекс в Калининградской области - Медведев
...для нейтрализации ПРО
Россия развернет в Калининградской области ракетный комплекс «Искандер» для нейтрализации элементов ПРО.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, выступая сегодня с ежегодным посланием к Федеральному собранию.
"Для нейтрализации, при необходимости, системы ПРО (в Европе) в Калининградской области будет развернут ракетный комплекс "Искандер", - сказал Д.МЕДВЕДЕВ, добавив, что для этого будет использоваться ресурсы Военно-морских сил России.
Кроме, этого, по словам Д.МЕДВЕДЕВА, с территории Калининградской области будет организовано радиоподавление объектов ПРО в Европе.
Он также отметил, что Россия не будет расформировывать три ракетных полка, как это планировалось раньше.
Как сказал Президент, последние годы Россия сталкивается с развертыванием глобальной системы ПРО, окружением России военными базами, «безудержнным расширением НАТО».
«Складывается устойчивое впечатление, что нас просто испытывают на прочность», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ, добавив, что Россия не даст себя втянуть в гонку вооружения, но это будет учитываться в оборонном строительстве.
"Искандер" - высокоточное оружие, способное поражать цели на расстоянии до 300 километров.