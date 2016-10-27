Bloomberg рассказал, как провокации российских военных в адрес НАТО вызвали ярость у Путина

По данным агентства Bloomberg, Путин назвал «высоким риском» инцидент, когда российские военные самолеты пролетели в непосредственной близости от американского корабля в Черном море, пишет Слон.

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Как отмечается, во время заседания правительства, отмечает агентство, некоторые его участники заявили, что американцы «заслужили это». В ответ на это Путин спросил «вы что, с ума сошли?».

Отношения России и НАТО переживают кризис с 2014 года, после того как Россия аннексировала украинский Крым. С тех пор регулярно поступают сообщения о нарушения российскими самолетами воздушного пространства стран-членов НАТО.