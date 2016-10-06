Российские Ту-160 пролетели до Испании мимо границ пяти стран Европы

Об этом пишет Русская служба Би-Би-Си.

ВВС Норвегии, Британии, Франции и Испании поднимали в воздух свои перехватчики по мере того, как российские самолеты приближались к воздушным границам каждой из этих стран.

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Описываемый инцидент имел место еще 22 сентября, однако подробности стали известны лишь недавно, когда было обнародовано заявление французского министерства обороны.

В нем сообщается, что военные Норвегии первыми обнаружили пару российских бомбардировщиков (в классификации НАТО - "Блэкджек") у северных границ страны. По тревоге в воздух были подняты два истребителя F-16, которые сопроводили российские самолеты в сторону севера Шотландии.

После этого Британия подняла в воздух истребители "Тайфун" с базы Королевских ВВС Лоссимут на перехват бомбардировщиков, которые в тот момент находились к западу от Шетландских островов. Как заявили тогда ВВС Британии, российские самолеты не вторгались в воздушное пространство страны.

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Затем российские бомбардировщики прошли по касательной вдоль западного побережья Ирландии, после чего были перехвачены двумя французскими истребителями "Рафаль" в 100 км от побережья Бретани. Как сообщило министерство обороны Франции, еще два "Рафаля" поднимались в воздух на подмогу своим товарищам по мере того, как Ту-160 продвигались на юг.

Наконец Испания была вынуждена отправить два своих самолета F-18 на перехват "Блэкджеков" к северу от Бильбао. После этого российские самолеты совершили разворот и двинулись в обратном направлении. Полагают, что на обратном пути их перехват уже не осуществлялся.

Позже Исландия пожаловалась, что российские Ту-160 в тот же день проследовали в опасной близости от гражданских воздушных судов. По информации МИД Исландии, бомбардировщик прошли на удалении в 1800-2700 метров ниже пассажирского самолета, выполнявшего рейс из Рейкъявика в Стокгольм. Российское минобороны назвало эти утверждения исландского МИДа "плодом их фантазии".

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Для Британии этот инцидент стал очередным в цепи аналогичных случаев с участием российских военных самолетов. В то же время, как пишут испанские СМИ, данный пролет достиг самой южной точки, где когда-либо проводилась подобная операция по перехвату иностранных воздушных судов.

Полеты российских военных самолетов вблизи границ европейских стран участились на фоне охлаждения отношений Москвы с западным миром. Недавно это охлаждение достигло еще более низкой отметки, после того как США разорвали военное сотрудничество с Россией в Сирии.