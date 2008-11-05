Демократы лидируют на выборах в Конгресс США

Демократическая партия лидирует на выборах в обе палаты Конгресса США, сообщает Лента.русо ссылкой на Reuters.

По предварительным подсчетам, в Сенате демократам уже удалось увеличить свое большинство на три голоса, доведя число своих представителей до 54. Это уже означает, что они могут более не зависеть от голосов двух независимых сенаторов, традиционно голосующих вместе с демократами. Кроме того, результаты голосования еще по 12 мандатам пока не определены, что дает демократам повод надеяться довести свое представительство до 60 мест из 100.

Тем не менее, демократам не удалось одержать победу над лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконнеллом, который стал сенатором от штата Кентукки. На выборах определятся обладатели 35 мест в новом Сенате (одна треть сенаторов плюс два освободившихся места в Вайоминге и Миссисипи). Из них 23 раньше принадлежали республиканцам и 12 - демократам.

На выборах в Палату представителей также лидирует Демократическая партия, которая имеет хорошие шансы укрепить свое большинство в нижней палате с 235 до 260-265 мест. В отличие от Сената Палата представителей полностью обновится в соответствии с результатами выборов в этом году. Выборы в Конгресс США проводятся параллельно президентским.